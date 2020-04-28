Когда в Екатеринбурге начнут отменять ограничения по самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T18:38:45+03:00

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Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. По словам главы государства, пик пандемии коронавируса в стране еще не пройден, хотя регионы сумели мобилизировать ресурсы для борьбы с заболеванием.

- 6, 7 и 8 мая 2020 года считаю правильным объявить нерабочими. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, - сообщил Владимир Путин на рабочем совещании с главами субъектов Федерации, а также федеральных ведомств.

До 5 мая Правительству РФ поручено проработать план поэтапного снятии в регионах ограничений, введенных в период самоизоляции. У субъектов Федерации должна быть неделя, чтобы адаптировать решения федерального кабмина на местах.

Таким образом, при условии, что пандемия постепенно пойдет на спад, постепенное снятие ограничений в Екатеринбурге и Свердловской области начнется с 11 мая. В этот же период можно ожидать постепенного открытия объектов малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU