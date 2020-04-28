Александр Высокинский повысил зарплату врачам и фармацевтам Екатеринбурга
Александр Высокинский повысил зарплату врачам и фармацевтам Екатеринбурга. Оклад медперсонала увеличат на 25 процентов. Соответствующее постановление глава города подписал сегодня. Согласно документу зарплату увеличат также специалистам медицинских кабинетов дошкольных и общеобразовательных учреждений. Таким образом, Александр Высокинский решил поблагодарить медиков в непростое для них время.
- Сегодня, как никогда, необходимо поддержать весь медицинский персонал не только словом, но и делом. Хочется выразить огромную благодарность за ваш труд от себя лично и от всех горожан, - рассказал Александр Высокинский.
Глава Екатеринбурга отметил, что заработная плата специалистов, которые работают, независимо от непредвиденных ситуаций, которые сегодня происходят, должна быть на высоком уровне. Речь идет о воспитателях, педагогах, медсёстрах и врачах.
ИСТОЧНИК KP.RU