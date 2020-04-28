28 Апр 2020 2020-04-28T18:27:24+03:00

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Александр Высокинский повысил зарплату врачам и фармацевтам Екатеринбурга. Оклад медперсонала увеличат на 25 процентов. Соответствующее постановление глава города подписал сегодня. Согласно документу зарплату увеличат также специалистам медицинских кабинетов дошкольных и общеобразовательных учреждений. Таким образом, Александр Высокинский решил поблагодарить медиков в непростое для них время.

- Сегодня, как никогда, необходимо поддержать весь медицинский персонал не только словом, но и делом. Хочется выразить огромную благодарность за ваш труд от себя лично и от всех горожан, - рассказал Александр Высокинский.

Глава Екатеринбурга отметил, что заработная плата специалистов, которые работают, независимо от непредвиденных ситуаций, которые сегодня происходят, должна быть на высоком уровне. Речь идет о воспитателях, педагогах, медсёстрах и врачах.

ИСТОЧНИК KP.RU