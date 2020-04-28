28 Апр 2020 2020-04-28T18:02:46+03:00

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В Свердловской области на майские праздники усилят полицейский патруль. С 1 по 11 мая к уже работающим на улицах уральских городов полицейским направят дополнительно 25% от всего личного состава. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.

Сотрудники полиции будут проводить профилактическую и разъяснительную работу с гражданами. В первую очередь полицейские будут разъяснять людям необходимость самоизоляции. Особое внимание будут обращать на тех, кто вышел на улицу без маски и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что за три недели за нарушение режима самоизоляции сотрудники полиции составили 85 протоколов. Уральцам назначили шесть штрафов на общую сумму в 22 тысячи 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU