2020-04-28T17:44:22+03:00
Общество

За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч уральцев

За это же время врачи обследовали 3 885 человек
Алина СУРИНА
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За февраль в Свердловской области специалистами проведено 83 253 исследованияЗа февраль в Свердловской области специалистами проведено 83 253 исследованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 28 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 4 152 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Напомним, что такими показаниями являются недавняя поездка заграницу, контакт с уже зараженными или симптомы ОРВИ или пневмонии. Также за сутки медики обследовали 3 885 уральцев.

В общем, за февраль специалистами проведено 83 253 исследования. Обследовано 74 242 человека. Добавим, что сегодня стало известно о еще 85 заболевших, которых обнаружили за сутки. Таким образом, на сегодняшний день в регионе - 539 случаев COVID-19. При этом 108 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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