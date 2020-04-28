Куйвашев поблагодарил уральцев перенесших коронавирус и ставших донорами плазмы

28 Апр 2020 2020-04-28T17:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Куйвашев поблагодарил выздоровевших от коронавируса уральцев, которые стали донорами плазмы. Сдать плазму для лечения заболевших COVID-19 согласились больше сотни выздоровевших пациентов. Как рассказал губернатор, врачи уже взяли плазму у первых семи выздоровевших. Она уже направлена в больницу №40.

- Сегодня я хочу поблагодарить более сотни наших пациентов, которые уже вылечились от коронавируса и согласились сдать свою плазму для лечения тех, кто еще только борется с новой инфекцией, - написал губернатор. - Большое всем человеческое спасибо.

По словам главы региона, новый способ лечения с помощью переливания заболевшим плазмы излечившихся ранее людей Свердловская область переняла у Москвы. Согласно первым данным, так болезнь протекает легче. Евгений Куйвашев отметил, что сейчас врачи говорят о том, что на ранних стадиях пациентам с коронавирусом может помочь и переливание плазмы здорового человека, не болевшего COVID-19.

Губернатор призвал сдать плазму всех, кто хочет помочь людям, которые сейчас борются с коронавирусом в больницах Свердловской области. В Екатеринбурге сдать плазму можно в Областной станции переливания крови, которая находится на улице Пальмиро Тольятти, 8. Узнать все подробности можно по телефонам (343) 212-90-44 или (343) 233-46-61.

ИСТОЧНИК KP.RU