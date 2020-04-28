В Екатеринбурге тем, кто соблюдал режим самоизоляции, продлили действие электронных проездных
В Екатеринбурге продлили действие электронных проездных для проезда на общественном транпорте. Это решение принял глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Оплаченные, но не использованные поездки за март и апрель будут перенесены на май. Но только для тех, кто соблюдал режим самоизоляции и не ездил в общественном транспорте.
- Глава Екатеринбурга принял решение о продлении действия оплаченных, но не использованных поездок на четыре вида транспорта за март и апрель, - рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов. - После окончания всех ограничительных мер необходимо будет обратиться в ближайший пункт пополнения «Екарты». Сейчас никуда ходить не нужно.
Николай Вахлов добавил, что речь идёт о тех екатеринбуржцах, кто пользуется общественным транспортом по тарифу «не более 50 поездок в течение календарного месяца» для отдельных категорий граждан. Остальные виды проездных также будут продлены в автоматическом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU