2020-04-28T16:39:30+03:00
Общество

Свыше 7 тысяч сотрудников Свердловской железной дороги переведены на удаленный режим работы

Эти меры приняты для защиты здоровья работников в неблагоприятных эпидемиологических условия
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Оформление удаленного режима труда осуществлялось с согласия работников и в соответствии с Трудовым кодексом РФОформление удаленного режима труда осуществлялось с согласия работников и в соответствии с Трудовым кодексом РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Свердловской железной дороге завершен перевод сотрудников, характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса, на удаленный режим. На данный момент в новом формате трудятся более 7,3 тысяч человек, это почти 13% от общего числа сотрудников (всего на предприятиях СвЖД работают 58 тысяч человек). Эти меры приняты для защиты здоровья работников в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также в целях противодействия распространению заболеваемости.

На удаленный режим переведены инженерно-технические работники и специалисты, чей характер труда ежедневно связан с использованием персональной компьютерной техники и работой в отраслевых автоматизированных и информационных системах. Для организации удаленных рабочих мест специалисты IT-блока компании установили на домашние компьютеры сотрудников специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а также обеспечивающие безопасность и защищенность передаваемых данных.

Оформление удаленного режима труда осуществлялось с согласия работников и в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Со всеми такими сотрудниками заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, гарантирующие соблюдение их прав.

На удаленную работу не переведен персонал, напрямую задействованный в обеспечении бесперебойности и безопасности перевозочного процесса. Это диспетчеры, дежурные по станции, машинисты и их помощники, работники путевого, вагонного и других хозяйств. Такие сотрудники регулярно снабжаются средствами индивидуальной защиты (масками и антисептиками) и допускаются на рабочие места после контроля температуры тела. В служебных и производственных помещениях проводится регулярная санитарная обработка, установлены диспенсеры с антисептическими растворами для обработки рук.

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Указом Президента РФ от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» установлено, что нормы Указа не распространяются на работников непрерывнодействующих организаций. ОАО «РЖД» относится к данной категории, компания обеспечивает непрерывность перевозочного процесса и бесперебойность работы железнодорожного транспорта. Кроме того, на ОАО «РЖД» возложены обязательства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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