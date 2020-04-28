Свыше 7 тысяч сотрудников Свердловской железной дороги переведены на удаленный режим работы
На Свердловской железной дороге завершен перевод сотрудников, характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса, на удаленный режим. На данный момент в новом формате трудятся более 7,3 тысяч человек, это почти 13% от общего числа сотрудников (всего на предприятиях СвЖД работают 58 тысяч человек). Эти меры приняты для защиты здоровья работников в неблагоприятных эпидемиологических условиях, а также в целях противодействия распространению заболеваемости.
На удаленный режим переведены инженерно-технические работники и специалисты, чей характер труда ежедневно связан с использованием персональной компьютерной техники и работой в отраслевых автоматизированных и информационных системах. Для организации удаленных рабочих мест специалисты IT-блока компании установили на домашние компьютеры сотрудников специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а также обеспечивающие безопасность и защищенность передаваемых данных.
Оформление удаленного режима труда осуществлялось с согласия работников и в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Со всеми такими сотрудниками заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, гарантирующие соблюдение их прав.
На удаленную работу не переведен персонал, напрямую задействованный в обеспечении бесперебойности и безопасности перевозочного процесса. Это диспетчеры, дежурные по станции, машинисты и их помощники, работники путевого, вагонного и других хозяйств. Такие сотрудники регулярно снабжаются средствами индивидуальной защиты (масками и антисептиками) и допускаются на рабочие места после контроля температуры тела. В служебных и производственных помещениях проводится регулярная санитарная обработка, установлены диспенсеры с антисептическими растворами для обработки рук.
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Указом Президента РФ от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» установлено, что нормы Указа не распространяются на работников непрерывнодействующих организаций. ОАО «РЖД» относится к данной категории, компания обеспечивает непрерывность перевозочного процесса и бесперебойность работы железнодорожного транспорта. Кроме того, на ОАО «РЖД» возложены обязательства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.