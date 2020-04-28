Свердловский губернатор назвал лучшее средство профилактики и лечения коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T17:00:25+03:00

На Урале есть одно из самых лучших на сегодняшний момент лекарств для профилактики и лечения на ранней стадии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 апреля обсудил с врачами региона ситуацию с распространением коронавируса.

В числе прочего, на встрече обсуждался вопрос защиты врачей и препаратов для лечения COVID-19. Сегодня на Среднем Урале с коронавирусом ведут борьбу с помощью препарата Триазавирин, у которого пока не выявлено побочных явлений.

При этом, по словам главы региона, доказательств по эффективности препарата пока нет, как нет доказательств по эффективности любого другого препарата от коронавируса.

- У нас есть доказательства статистических различий между пациентами, принимавшими его и не принимавшими его, у нас есть отличный профиль безопасности препарата, - заявил Евгений Куйвашев по итогам встречи с медиками.

По его словам, пока нет причин отказываться от применения препарата в Свердловской области для профилактики и лечения на ранней стадии заболевания.

Минздрав Свердловской области рекомендовал Триазаверин в качестве профилактического препарата для врачей, которые лечат людей с коронавирусом.

Сейчас в Свердловской области закуплено 150 тысяч упаковок триазавирина.

ИСТОЧНИК KP.RU