Свердловский губернатор назвал лучшее средство профилактики и лечения коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 апреля обсудил с врачами региона ситуацию с распространением коронавируса.
В числе прочего, на встрече обсуждался вопрос защиты врачей и препаратов для лечения COVID-19. Сегодня на Среднем Урале с коронавирусом ведут борьбу с помощью препарата Триазавирин, у которого пока не выявлено побочных явлений.
При этом, по словам главы региона, доказательств по эффективности препарата пока нет, как нет доказательств по эффективности любого другого препарата от коронавируса.
- У нас есть доказательства статистических различий между пациентами, принимавшими его и не принимавшими его, у нас есть отличный профиль безопасности препарата, - заявил Евгений Куйвашев по итогам встречи с медиками.
По его словам, пока нет причин отказываться от применения препарата в Свердловской области для профилактики и лечения на ранней стадии заболевания.
Минздрав Свердловской области рекомендовал Триазаверин в качестве профилактического препарата для врачей, которые лечат людей с коронавирусом.
Сейчас в Свердловской области закуплено 150 тысяч упаковок триазавирина.
ИСТОЧНИК KP.RU