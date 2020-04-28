2020-04-28T17:00:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Свердловский губернатор назвал лучшее средство профилактики и лечения коронавируса

Побочных явлений не обнаружено
Лев ИСТОМИН
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На Урале есть одно из самых лучших на сегодняшний момент лекарств для профилактики и лечения на ранней стадии коронавирусаНа Урале есть одно из самых лучших на сегодняшний момент лекарств для профилактики и лечения на ранней стадии коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 апреля обсудил с врачами региона ситуацию с распространением коронавируса.

В числе прочего, на встрече обсуждался вопрос защиты врачей и препаратов для лечения COVID-19. Сегодня на Среднем Урале с коронавирусом ведут борьбу с помощью препарата Триазавирин, у которого пока не выявлено побочных явлений.

При этом, по словам главы региона, доказательств по эффективности препарата пока нет, как нет доказательств по эффективности любого другого препарата от коронавируса.

- У нас есть доказательства статистических различий между пациентами, принимавшими его и не принимавшими его, у нас есть отличный профиль безопасности препарата, - заявил Евгений Куйвашев по итогам встречи с медиками.

По его словам, пока нет причин отказываться от применения препарата в Свердловской области для профилактики и лечения на ранней стадии заболевания.

Минздрав Свердловской области рекомендовал Триазаверин в качестве профилактического препарата для врачей, которые лечат людей с коронавирусом.

Сейчас в Свердловской области закуплено 150 тысяч упаковок триазавирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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