С начала весны на реках и озерах Урала утонули шесть человек
Свердловские спасатели МЧС усилили патрулирование водоемов на территории региона. Все дело в том, что только с начала весны уже погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Поэтому теперь берега спасатели обходят вместе с полицией и представителями администраций и объясняют все риски нахождения на воде и вблизи нее. А также ловят нарушителей самоизоляции.
- В Каменске-Уральском в ходе патрулирования с гражданами, находящимися на побережьях водоемов, была проведена разъяснительная работа с вручением памяток, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Участники рейдов напомнили о соблюдении самоизоляции, а также противопожарного режима.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
В Краснотурьинске берега водохранилища обходили полицейские, специалисты ГИМС и госпожнадзора, а также администрации. И там нарушителей самоизоляции не нашли. Спасатели продолжают патрулировать территории и просят по возможности оставаться дома, не выходя на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU