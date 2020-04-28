С начала весны на реках и озерах Урала утонули шесть человек

28 Апр 2020 2020-04-28T14:58:01+03:00

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Свердловские спасатели МЧС усилили патрулирование водоемов на территории региона. Все дело в том, что только с начала весны уже погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Поэтому теперь берега спасатели обходят вместе с полицией и представителями администраций и объясняют все риски нахождения на воде и вблизи нее. А также ловят нарушителей самоизоляции.

- В Каменске-Уральском в ходе патрулирования с гражданами, находящимися на побережьях водоемов, была проведена разъяснительная работа с вручением памяток, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Участники рейдов напомнили о соблюдении самоизоляции, а также противопожарного режима.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Краснотурьинске берега водохранилища обходили полицейские, специалисты ГИМС и госпожнадзора, а также администрации. И там нарушителей самоизоляции не нашли. Спасатели продолжают патрулировать территории и просят по возможности оставаться дома, не выходя на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU