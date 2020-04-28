«Теперь нельзя купить даже уголь»: свердловский оперштаб опроверг слухи о полном запрете на продажу алкоголя

28 Апр 2020 2020-04-28T14:27:57+03:00

Такие меры действуют в Курганской области, но не у нас

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По соцсетям и мессенджерам стали расползаться слухи о полном запрете на продажу алкоголя в Свердловской области – якобы с 30 апреля по 10 мая, с захватом всех «майских» праздников. Кроме того, распространители фейков уверяют население, что в этот же период нельзя будет купить древесный уголь и различные горючие вещества для розжига.

Однако в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом информацию полностью опровергли.

- В связи с многочисленными обращениями, сообщаем, что такие меры приняты в соседней Курганской области. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона, - рассказали в оперштабе.

В Свердловской области губернатор Куйвашев подписал указ, согласно которому продажа алкоголя не запрещена, а лишь частично ограничена – с 10:00 до 19:00. За исполнением будут строго следить. Губернатор также рассказал, зачем ввел ограничения – ему очень часто жаловались жители на шумные компании под окнами, которые не соблюдают самоизоляцию.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано 539 случаев коронавируса. За все время медики сумели вылечить 108 человек. Также Роспотребнадзор напомнил, что в предстоящие праздники очень важно соблюдать самоизоляцию и по возможности не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU