ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%

28 Апр 2020 2020-04-28T14:13:35+03:00

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По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 383 млрд рублей. Портфель розничных кредитов вырос на 3% – до 3,38 трлн рублей, продемонстрировав положительную динамику по всем основным направлениям бизнеса. Доля ВТБ на рынке кредитования составила 18,5%.

Наиболее заметный рост в сегменте потребительского кредитования в первом квартале показала ипотека. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 3,5%, до 1,74 трлн рублей, при этом объем выдач увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 млрд рублей. Сегодня ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. В апреле банк активно включился в работу по программе льготной ипотеки под 6,5%, проведя первые сделки еще до постановления Правительства РФ.

Портфель кредитов наличными по итогам квартала достиг 1,39 трлн рублей, увеличившись на 2,5%,кредитных карт – 124 млрд рублей (+3%), портфель автокредитов сохраняется на уровне около 120 млрд. Объем выданных потребительских (около 180 млрд рублей) и автокредитов (более 16 млрд) сопоставим с результатами первого квартала прошлого года.

По объему привлеченных средств физлиц ВТБ продолжает наращивать свою долю на рынке, в первом квартале она увеличилась на 0,3 п.п., достигнув 14,4%. Портфель с учетом инвестиционных продуктов вырос за январь-март на 7%, до 5,77 трлн рублей. Наибольший рост в классическом привлечении — более 15% — показали средства до востребования. Портфель инвестпродуктов ВТБ вырос на 19%, до 1,25 трлн рублей. За первые три месяца клиенты ВТБ открыли более 205 тысяч новых брокерских счетов, что кратно превышает результат за первый квартал прошлого года.

В первом квартале ВТБ продолжил выводить в дистанционные каналы все больше своих продуктов и сервисов. Многие из этих наработок позволили банку продолжить бесперебойное обслуживание уже в апреле, в режиме самоизоляции. Появилась возможность стать клиентом ВТБ дистанционно с помощью биометрии, получить ипотеку и автокредит полностью онлайн, оформить цифровую карту, обратиться за консультацией в чат ВТБ-Онлайн и мессенджере Viber. Доля клиентов в ВТБ-Онлайн по итогам первого квартала превысила 63%.

«Потребительская активность клиентов заметно выросла к концу первого квартала, многие заемщики стремились провести свои сделки и оформить нецелевые кредиты до введения режима самоизоляции. В результате, по отдельным сегментам в марте мы установили исторический рекорд по объему выдач, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ИСТОЧНИК KP.RU