2020-04-28T14:10:06+03:00
Происшествия

Материлась и буянила: пьяная екатеринбурженка укусила полицейского в плечо, когда ее задержали за ругань в магазине

На нее завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти
Мария Трапезникова
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На женщину завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя властиНа женщину завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя властиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге отправили под суд местную жительницу, которую обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского. В конце мая прошлого года два сотрудника полиции приехали на вызов в магазин. Оказалось, что причиной вызова стал конфликт между женщиной, которая была пьяна, и посторонним мужчиной.

- Обвиняемая вела себя вызывающе, публично оскорбила полицейских, выражаясь матом, унижающими честь и достоинство представителя власти, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Кроме того она, нарушая общественный порядок, употребляла алкоголь в общественном месте.

Полицейские представились ей и потребовали прекратить шум. Все это женщина проигнорировала и попыталась сбежать из магазина. Тогда полицейским пришлось ее задержать, заломив за спину руки. И в это же время она, пытаясь выкрутиться, укусила одного из сотрудников в левое предплечье, пнув по ногам.

- Согласно заключению эксперта, у сотрудника полиции зафиксированы ссадины на фоне внутрикожного кровоизлияния, отек мягких тканей верхней трети левого предплечья, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, - до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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