2020-04-28T13:48:38+03:00
Общество

Лучше поздравьте по телефону: уральцам напомнили о самоизоляции в майские праздники

Публикуем несколько советов от Роспотребнадзора
Мария Трапезникова
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Свердловчанам посоветовали поздравить близких с майскими праздниками по телефонуСвердловчанам посоветовали поздравить близких с майскими праздниками по телефонуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор порекомендовал всем жителям Свердловской области во время майских праздников соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без веских причин. Соответствующее письмо за подписью главного государственного санврача России Анны Поповой было направлено в регионы. Рассказываем, о чем просят медики горожан.

Во-первых, самоизоляция. Не стоит посещать людные места и встречаться с близкими и знакомыми – гораздо лучше поздравить их по телефону. Дома продолжайте проводить регулярные уборки, используя различные дезинфицирующие средства.

Во-вторых, если вы все-таки вышли из дома, то обязательно надевайте защитную маску и перчатки, соблюдайте дистанцию. И, по возможности, вообще откажитесь от любых поездок.

В-третьих, если все-таки поездку отложить нельзя, то придерживайтесь нескольких правил: не расширяйте круг общения, обеспечьте домашний режим для близких пожилого возраста, обязательно уточните адреса и телефоны больниц в том месте, куда собираетесь поехать.

В-четвертых, конечно, лучше ездить на личном авто или на такси. Однако если такой возможности нет, и придется ехать на общественном транспорте, то обязательно надевайте маску и перчатки, а также не дотрагивайтесь до лица.

В-пятых, мойте руки после поездки в общественном транспорте, а также перед приготовлением и приемом пищи. При появлении симптомов ОРВИ или пневмонии – немедленно обращайтесь за медпомощью.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 539 случаев коронавируса. Из них 108 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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