2020-04-28T14:06:35+03:00
Общество

Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль
Поделиться:
Фото: предоставлено Банком УралсибФото: предоставлено Банком Уралсиб
Изменить размер текста:

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты S&P ожидают, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках, отмечается в релизе агентства.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала весны на реках и озерах Урала утонули шесть человек
Свердловские дошкольники на самоизоляции через Zoom изучают ПДД
«Теперь нельзя купить даже уголь»: свердловский оперштаб опроверг слухи о полном запрете на продажу алкоголя
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
Материлась и буянила: пьяная екатеринбурженка укусила полицейского в плечо, когда ее задержали за ругань в магазине
Лучше поздравьте по телефону: уральцам напомнили о самоизоляции в майские праздники
Уральский олигарх из Госдумы поздравил медиков, но отказал в покупке жизненно важного аппарата
В Свердловской области хотят ввести штрафы за нарушение «сон-часа»
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Из чаши Вечного огня в Екатеринбурге достали бутылку из-под водки
В Росгвардии объяснили, как во время пандемии продлить срок действия разрешения на ношение оружия
В лесопарке под Екатеринбургом вырубят 302 сосны
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате
Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19
На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
На СвЖД стартовала акция в честь уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбург
Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей