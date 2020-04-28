Из чаши Вечного огня в Екатеринбурге достали бутылку из-под водки

28 Апр 2020 2020-04-28T12:32:00+03:00

Газовики установили на памятнике защитный механизм, благодаря которому мусор больше не сможет попасть внутрь

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Специалисты «Екатеринбурггаза» провели ремонтные работы на Вечном огне и подготовили его к 75-летию Победы. Они привели в порядок декоративные плиты и установили новый защитный механизм, благодаря которому мусор не сможет попасть в чашу.

Во время работ газовики вновь обнаружили огромное количество мусора в камере горения – хулиганы завалили ее бутылками из-под водки и остатками цветов. Из-за мусора форсунки в камере забиваются, и огонь гаснет. Однако теперь, благодаря защитному механизму, этого удастся избежать.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаза"

- В «Екатеринбурггазе» надеются, что граждане будут более уважительно относиться к символу памяти о павших воинах, и Вечный огонь впредь не погаснет из-за чьих-то хулиганских выходок, - рассказали в пресс-службе.

Вечный огонь был зажжен в Свердловске в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной Войны.

Первоначально Вечный огонь питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. А в начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. Вот уже 60 лет екатеринбургские газовики являются хранителями Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU