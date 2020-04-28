2020-04-28T12:32:00+03:00
Общество

Из чаши Вечного огня в Екатеринбурге достали бутылку из-под водки

Газовики установили на памятнике защитный механизм, благодаря которому мусор больше не сможет попасть внутрь
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаза"Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаза"
Изменить размер текста:

Специалисты «Екатеринбурггаза» провели ремонтные работы на Вечном огне и подготовили его к 75-летию Победы. Они привели в порядок декоративные плиты и установили новый защитный механизм, благодаря которому мусор не сможет попасть в чашу.

Во время работ газовики вновь обнаружили огромное количество мусора в камере горения – хулиганы завалили ее бутылками из-под водки и остатками цветов. Из-за мусора форсунки в камере забиваются, и огонь гаснет. Однако теперь, благодаря защитному механизму, этого удастся избежать.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаза"

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаза"

- В «Екатеринбурггазе» надеются, что граждане будут более уважительно относиться к символу памяти о павших воинах, и Вечный огонь впредь не погаснет из-за чьих-то хулиганских выходок, - рассказали в пресс-службе.

Вечный огонь был зажжен в Свердловске в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной Войны.

Первоначально Вечный огонь питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. А в начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. Вот уже 60 лет екатеринбургские газовики являются хранителями Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральский олигарх из Госдумы поздравил медиков, но отказал в покупке жизненно важного аппарата
В Свердловской области хотят ввести штрафы за нарушение «сон-часа»
АгентствоStandard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Из чаши Вечного огня в Екатеринбурге достали бутылку из-под водки
В Росгвардии объяснили, как во время пандемии продлить срок действия разрешения на ношение оружия
В лесопарке под Екатеринбургом вырубят 302 сосны
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате
Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19
На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
На СвЖД стартовала акция в честь уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбург
Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей