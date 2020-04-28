В Росгвардии объяснили, как во время пандемии продлить срок действия разрешения на ношение оружия

28 Апр 2020 2020-04-28T12:25:40+03:00

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Сотрудники Росгвардии объяснили, что делать тем гражданам Свердловской области, у которых есть гражданское оружие, но срок разрешения на его ношение истекает. Так, им нужно в электронном виде подать заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы.

- Граждане, у которых срок разрешения на ношение оружия заканчивается с 6 апреля по 1 августа имеют право подать заявление в электронном виде и сроки им будут продлены, - объясняет Игорь Петунин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области. - Например, если у гражданина срок окончания действия разрешения истекает 20 апреля, то при подаче заявления до 1 августа к нему не будет применяться никаких штрафных санкций. Срок действия разрешения будет продлен.

Тем же, кто хочет получить разрешение на покупку гражданского оружия заявление тоже надо подавать в электронном виде. А вот, чтобы забрать разрешение, придется посетить офис подразделения лицензионно-разрешительной работы по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU