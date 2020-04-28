В лесопарке под Екатеринбургом вырубят 302 сосны

28 Апр 2020 2020-04-28T12:16:55+03:00

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В Березовском, что под Екатеринбургом, в лесопарке «Тропа здоровья», в границах велодорожек, администрация вырубит 302 сосны. В мэрии отмечают, что к уничтожению назначены только полностью отмершие, аварийные деревья, которые находится рядом с пешеходными и велодорожками.

- Всего к рубке запланировано не более 302 сосен. Подсчет проведен комиссией администрации совместно с лесопатологом на протяжении всех пяти километров велодорожки и 4,5 километров «Тропы здоровья», - рассказали в пресс-службе мэрии Березовского. – Если применить грубую арифметику для понимания масштабов, то на 1 километр переходной дорожки приходится по 32 сухого дерева, а если еще грубее – то по 3 дерева на каждые 100 метров.

Вглубь леса рабочие заходить не будут. Кроме того, подобная рубка сухих деревьев позволит уменьшить количество различных паразитов, которые очень любят старую кору. А при массовом размножении они способны поглотить и живые сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU