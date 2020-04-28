Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате

28 Апр 2020 2020-04-28T11:57:27+03:00

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В Свердловской области стартует ежегодная акция «Георгиевская ленточка», в которой на протяжении нескольких дней волонтеры рассказывали прохожим на улицах об истории происхождения Георгиевской ленты, о том, как ее правильно носить, и раздавали их всем желающим.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса акцию пришлось перенести в онлайн-формат. В этот раз ленточки волонтеры передадут медработникам, полицейским, а также пенсионерам и ветеранами, которые сидят на самоизоляции – вместе с доставкой продуктов и лекарств.

Волонтеры создали специальный курс о Георгиевской ленточке на образовательной платформе Skill Cup, где уже сегодня можно узнать о ней, а также ознакомиться с рекомендациями о том, как ее правильно носить.

ИСТОЧНИК KP.RU