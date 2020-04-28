Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19

28 Апр 2020 2020-04-28T11:39:04+03:00

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В Свердловской области при поддержке ТФОМС и Союза реабилитологов России стартовала программа медицинской реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом - напомним, на сегодняшний день таких 108 человек. Курс проводится бесплатно. Комплекс дыхательной гимнастики разработан для пациентов двух категорий: для тех, кто перенес COVID-19 с развитием пневмонии, и без нее.

- Так как наиболее частым осложнениям данного заболевания является разной степени поражение дыхательной системы, все пациенты при выписке нуждаются в восстановлении дыхательной функции, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Курс различных дыхательных упражнений проходит в режиме телемедицинской связи из дома. Занятия проводит инструктор по лечебной физкультуре.

Чтобы поучаствовать в реабилитации, нужно отправить СМС с текстом «Я согласен» на номер: +7 (909) 700-33-20. После этого с вами свяжется специалист техподдержки и поможет провести подключение. Для занятий нужен только компьютер с веб-камерой, подключенный к Интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU