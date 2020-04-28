На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки

28 Апр 2020 2020-04-28T11:38:38+03:00

Нарушителям противопожарного режима может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей - для граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С начала года в Свердловской области произошло уже 35 природных пожаров, отмечают в МЧС. В связи с этим в 37 муниципальных образованиях ранее был введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня. Однако скорее всего этим дело не ограничится и аналогичный запрет начнет действовать по всей области.

- Главком МЧС в правительство Свердловской области направлен проект постановления о введении особого противопожарного режима в целом в регионе, - говорит Станислав Шевелев, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области. - По нашей информации 30 апреля он уже будет рассмотрен.

Это значит, что на майские праздники по всему региону будет запрещено разводить открытый огонь. Нарушителям может грозить штраф. От 2 до 4 тысяч для граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей юридическим лицам, нарушающим особый противопожарный режим.

- Это будет запрет на разведение открытого огня и на приусадебных участках и в садовых некомерчесских товариществах, - добавляет Станислав Шевелев. - И неважно используется ли металлическая бочка (для сжигания мусора, например, - Ред.) или кто-то жарит шашлыки.

ИСТОЧНИК KP.RU