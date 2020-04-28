2020-04-28T11:28:36+03:00
Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства

Победители получат финансирование по 650 тысяч рублей и помощь в разработке антикризисной стратегии
Поделиться:
Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» объявляют о старте нового конкурса для некоммерческих организаций. В условиях пандемии он будет направлен на сохранение профессиональных команд и адаптацию их работы к новым реалиям. В этом году за победу поборются лидеры некоммерческих организаций, которые участвовали в прошлых программах «Навстречу переменам». Победители получат финансирование по 650 тыс. рублей и помощь в разработке антикризисной стратегии.

В 2020 году в условиях пандемии задача социального предпринимателя – сохранить профессиональную команду, вовремя перестроить работу и найти новые источники финансирования. В ответ на этот запрос фонд «Навстречу переменам» проведет конкурс для руководителей некоммерческих организаций, которые намерены добиться устойчивости в турбулентные времена.

Фото: предоставлено Tele2

Фото: предоставлено Tele2

Если целью предыдущих конкурсов было найти новые таланты в сфере социального предпринимательства, то в изменившихся реалиях организаторы скорректировали подход. Они решили поддержать некоммерческие организации, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия и доказали социальный эффект для благополучателей. Помощь таким организациям особенно важна в условиях неопределенности, связанной с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, лидеры которых являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год. С запуска конкурса консультационную, информационную, финансовую поддержку от фонда получили более 300 человек – именно они могут побороться за победу. Многие из них создали некоммерческие организации, которые эффективно работают для детей, родителей, специалистов сферы детства. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июня 2020 года на сайте фонда. В этом году эксперты и сотрудники фонда отберут для финала не более 15 участников. По его итогам 20-30 октября жюри определит восемь победителей, которые получат финансирование по 650 тыс. рублей. Всем полуфиналистам конкурса окажут поддержку в разработке антикризисной стратегии. Финалисты получат информационное сопровождение в регионе и консультационную помощь. Конкурс будет проходить в несколько этапов, подробности – на сайте «Навстречу переменам».

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 365 тысяч детей и подростков.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате
Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19
На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
На СвЖД стартовала акция в честь уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбург
Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Свердловских водителей попросили не садиться за руль уставшими или больными
Состояли на учете у психиатра и невропатолога: на Урале у 12 водителей забрали права
Видели на Урале: следователи ищут подростка из Тверской области с красной родинкой над бровью
Больше никаких бумажек в ящике: уральцы смогут получать уведомления о пришедшей посылке по СМС
Приставы лишили на две недели жителей Екатеринбурга «Веры»
Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров
Юрист переписал помещение в центре Екатеринбурга на родственника и украл 40 миллионов
Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллиона
Пробит бензобак: в Екатеринбурге фура протаранила трамвай
У пяти свердловчан зафиксирован клещевой энцефалит
В Росавиации рассказали, когда привезут домой уральцев, застрявших в Таджикистане из-за коронавируса
Тушили шесть бригад: на Урале вспыхнул заброшенный двухэтажный дом
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях
Главный санврач Свердловской области: пик заражения коронавирусом еще не пройден
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет
Свердловский губернатор посоветовал уральцам провести летний отпуск дома