2020-04-28T11:19:18+03:00
Общество

Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов

Все собранные наборы волонтеры будут развозить нуждающимся с помощью бесплатного такси
Мария Трапезникова
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Волонтеры фонда будут доставлять продуктовые наборы всем нуждающимся. Фото: пресс-служба "Яндекса"Волонтеры фонда будут доставлять продуктовые наборы всем нуждающимся. Фото: пресс-служба "Яндекса"
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Сервис «Яндекс.Такси» вместе с волонтерами фонда «Дари еду» будут развозить жителям Екатеринбурга продуктовые наборы в рамках проекта «Помощь рядом». Еду получат многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Проект стартовал сегодня, 28 апреля.

- Фонд устанавливает в магазинах боксы, где любой желающий может оставить продукты для нуждающихся. Волонтеры собирают наборы и разносят их по домам. В рамках проекта Яндекса «Помощь рядом» они смогут бесплатно ездить на такси и так успеют посетить больше людей, - рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Волонтеры будут бесплатно передвигаться на такси. Фото: пресс-служба "Яндекса"

Волонтеры будут бесплатно передвигаться на такси. Фото: пресс-служба "Яндекса"

На сегодняшний день в Екатеринбурге волонтерами работают порядка 50 водителей такси. Все поездки им будут оплачиваться проектом «Помощь рядом». Кроме того, как отметил руководитель фонда «Дари еду», помогать могут абсолютно все: магазины, рестораны, производители и простые горожане. В столице Урала сейчас установлено 13 боксов для сбора продуктов. Нуждающиеся получают наборы, которые включают в себя базовые продукты: крупы, макароны, консервы, растительное масло, муку и сладости.

Напомним, «Помощь рядом» - это социальный проект «Яндекса», запущенный для помощи медицинским и социальным службам. Благодаря нему медики могут бесплатно добираться до вызовов и работы, а волонтеры – доставлять продукты и лекарства нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
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