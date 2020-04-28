2020-04-28T11:01:05+03:00
Общество

Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей

Из 85 нарушителей раскошелиться пришлось девяти
Данил СВЕЧКОВ
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Во время профилактических рейдов сотрудники полиции и министерства общественной безопасности проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции.Во время профилактических рейдов сотрудники полиции и министерства общественной безопасности проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В областном полицейском главе подвели первые итоги по борьбе с несознательными гражданами, нарушающими режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Так, они озвучили, сколько всего за три недели протоколов было выписано на нарушителей и сколько из них было оштрафовано.

- Было собрано за три недели 1094 материала. По ним составлено 85 протоколов. Девять рассмотрено. Шесть штрафов на общую сумму в 22 тысячи 500 рублей выписано, - рассказывает Олег Тощев, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области.

В региональном ГУ МВД напомнили, что протоколы нарушителям выписывают сотрудники полиции совместно с представителями министерства общественной безопасности во время профилактических рейдов. После этого сотрудники министерства направляют материалы в суд для решения о штрафе, который для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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