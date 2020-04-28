28 Апр 2020 2020-04-28T10:58:53+03:00

Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки медики выписали еще 11 человек. Пациенты сдали двойные тесты на коронавирус и были отпущены по домам. Поэтому теперь в Свердловской области официально 108 выздоровевших. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 85 заболевших, которых обнаружили за сутки. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Полевского, Камышлова, Тугулыма, Красноуфимска и Первоуральска. Таким образом, на сегодняшний день в регионе – 539 случаев COVID-19.

- Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 54 – средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU