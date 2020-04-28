2020-04-28T10:58:53+03:00
Общество

Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек

Теперь в регионе 108 выздоровевших
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человекСвердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки медики выписали еще 11 человек. Пациенты сдали двойные тесты на коронавирус и были отпущены по домам. Поэтому теперь в Свердловской области официально 108 выздоровевших. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 85 заболевших, которых обнаружили за сутки. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Полевского, Камышлова, Тугулыма, Красноуфимска и Первоуральска. Таким образом, на сегодняшний день в регионе – 539 случаев COVID-19.

- Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 54 – средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате
Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19
На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
На СвЖД стартовала акция в честь уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбург
Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Свердловских водителей попросили не садиться за руль уставшими или больными
Состояли на учете у психиатра и невропатолога: на Урале у 12 водителей забрали права
Видели на Урале: следователи ищут подростка из Тверской области с красной родинкой над бровью
Больше никаких бумажек в ящике: уральцы смогут получать уведомления о пришедшей посылке по СМС
Приставы лишили на две недели жителей Екатеринбурга «Веры»
Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров
Юрист переписал помещение в центре Екатеринбурга на родственника и украл 40 миллионов
Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллиона
Пробит бензобак: в Екатеринбурге фура протаранила трамвай
У пяти свердловчан зафиксирован клещевой энцефалит
В Росавиации рассказали, когда привезут домой уральцев, застрявших в Таджикистане из-за коронавируса
Тушили шесть бригад: на Урале вспыхнул заброшенный двухэтажный дом
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях
Главный санврач Свердловской области: пик заражения коронавирусом еще не пройден
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет
Свердловский губернатор посоветовал уральцам провести летний отпуск дома