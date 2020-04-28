2020-04-28T10:52:48+03:00
Общество

Свердловских водителей попросили не садиться за руль уставшими или больными

В прошлом году из-за этого произошло 30 аварий
Мария Трапезникова
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Свердловских водителей попросили не садиться за руль уставшими или больнымиСвердловских водителей попросили не садиться за руль уставшими или больнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госавтоинспекция Свердловской области попросила водителей не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии. Только в прошлом году из-за этого произошло 30 аварий, в которых два человека погибли и еще 85 получили травмы. А в этом году в трех таких ДТП пострадали два человека и один погиб. Одно из таких произошло в минувшую субботу с автобусом.

- Сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, который сел за руль пьяным. Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная оценка дистанции и скорости, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Внимание водителя рассеивается и это провоцирует опасные маневры. Во избежание этого лучше делать остановки в пути и умываться холодной водой.

При этом если водитель чувствует, что хочет спать, лучше остановиться в предназначенном для этого месте и отдохнуть. Кроме того, лучше постоянно проверять свое здоровье – это могут сделать и близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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