Состояли на учете у психиатра и невропатолога: на Урале у 12 водителей забрали права
В Невьянске, что в Свердловской области, у 12 водителей забрали права из-за медицинских показаний, которые запрещают садиться за руль. Они состояли на учете у врача-психиатра и невропатолога с диагнозами, которые исключают возможность управлять машиной – в том числе с психическими расстройствами.
- При этом указанные лица самостоятельно не приняли мер к отказу от управления транспортом, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Согласно требованиям действующего ФЗ, все водители, получая или заменяя права, должны пройти медосмотр. Управление автомобилями лицами, которые по состоянию здоровья и психическому состоянию не соответствуют установленным медкритериям, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.
После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием лишить 12 водителей прав. Что и было сделано – их обязали сдать удостоверения в отделение ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU