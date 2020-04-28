Состояли на учете у психиатра и невропатолога: на Урале у 12 водителей забрали права

28 Апр 2020 2020-04-28T10:14:08+03:00

У водителей были заболевания, по которым нельзя садиться за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

У них были заболевания, по которым нельзя садиться за руль

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В Невьянске, что в Свердловской области, у 12 водителей забрали права из-за медицинских показаний, которые запрещают садиться за руль. Они состояли на учете у врача-психиатра и невропатолога с диагнозами, которые исключают возможность управлять машиной – в том числе с психическими расстройствами.

- При этом указанные лица самостоятельно не приняли мер к отказу от управления транспортом, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Согласно требованиям действующего ФЗ, все водители, получая или заменяя права, должны пройти медосмотр. Управление автомобилями лицами, которые по состоянию здоровья и психическому состоянию не соответствуют установленным медкритериям, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием лишить 12 водителей прав. Что и было сделано – их обязали сдать удостоверения в отделение ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU