Видели на Урале: следователи ищут подростка из Тверской области с красной родинкой над бровью

28 Апр 2020 2020-04-28T09:17:37+03:00

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Следователи разыскивают 15-летнего Князева Константина Александровича, проживающего в Тверской области и пропавшего 20 февраля. Подросток является воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

- Центр расположен в деревне Дятлово Вышневолоцкого района Тверской области. Подросток самовольно ушел с территории учреждения, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Последний раз его видели 12 марта на Урале.

Особые приметы: над левой бровью родинка красного цвета.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, лицо округлой формы, европейский тип лица, серые глаза, темно-русые прямые волосы, коротка стрижка.

В день пропажи был одет в черную куртку-толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны, серые кроссовки с белой подошвой, черный рюкзак с изображением футболиста.

Если вы вдруг видели где-то Константина или знаете, где он может находиться, сообщите следователям Тверской области по телефонам: 8-(48-233) 6-13-77 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU