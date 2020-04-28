Больше никаких бумажек в ящике: уральцы смогут получать уведомления о пришедшей посылке по СМС
«Почта России» начала отправлять электронные извещения всем, кто ждет письма или посылки. Раньше почтальон опускал бумажное извещение в ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении связи. Теперь, благодаря электронным уведомлениям, все это происходит быстрее.
- После обработки письма или посылки в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или по СМС. После этого сразу можно идти за отправлением или оформить его доставку до двери, - пояснили в региональной пресс-службе «Почты России».
Подключиться к услуге можно в мобильном приложении, в личном кабинете или в любом почтовом отделении. Для этого нужно иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на официальном сайте «Почты России» или в отделении связи.
ИСТОЧНИК KP.RU