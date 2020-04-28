Больше никаких бумажек в ящике: уральцы смогут получать уведомления о пришедшей посылке по СМС

28 Апр 2020 2020-04-28T08:59:37+03:00

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«Почта России» начала отправлять электронные извещения всем, кто ждет письма или посылки. Раньше почтальон опускал бумажное извещение в ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении связи. Теперь, благодаря электронным уведомлениям, все это происходит быстрее.

- После обработки письма или посылки в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или по СМС. После этого сразу можно идти за отправлением или оформить его доставку до двери, - пояснили в региональной пресс-службе «Почты России».

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении, в личном кабинете или в любом почтовом отделении. Для этого нужно иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на официальном сайте «Почты России» или в отделении связи.

ИСТОЧНИК KP.RU