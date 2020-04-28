Приставы лишили на две недели жителей Екатеринбурга «Веры»

28 Апр 2020 2020-04-28T08:43:42+03:00

Продуктовый магазин не соблюдал санитарные нормы во время пандемии коронавируса

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В Екатеринбурге судебные приставы закрыли продуктовый магазин «Вера» из-за нарушений санитарных норм, введенных в Свердловской области губернатором Куйвашевым в связи с пандемией коронавируса.

- Магазин осуществлял торговую деятельность, связанную с совместным пребыванием граждан, без нанесения специальной разметки, дистанцирующей посетителей указанной торговой точки друг от друга, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Поэтому суд решил наказать владельца магазина и закрыть «Веру» на 15 суток. На место приехали приставы, опечатали все входы и выходы, а владельца предупредили об ответственности, если он вдруг продолжит нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU