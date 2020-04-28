Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров
Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО в понедельник, 27 апреля, провели в Свердловской области дезинфекцию 34 соцобъектов, включая интернаты и пансионаты для детей и пенсионеров. Военные за день израсходовали 60 тонн дезраствора.
- К работам были привлечены 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
Напомним, ранее мы рассказывали, что свердловские военные планируют обработать от коронавируса больше 100 организаций. Дезинфекция проводится не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных районах: в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском.
Военные из ЦВО обрабатывают интернаты в Свердловской области от коронавируса.Видео: пресс-служба ЦВО
ИСТОЧНИК KP.RU
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