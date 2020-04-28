Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров

28 Апр 2020 2020-04-28T08:30:49+03:00

За день они потратили 60 тонн дезраствора

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Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО в понедельник, 27 апреля, провели в Свердловской области дезинфекцию 34 соцобъектов, включая интернаты и пансионаты для детей и пенсионеров. Военные за день израсходовали 60 тонн дезраствора.

- К работам были привлечены 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, ранее мы рассказывали, что свердловские военные планируют обработать от коронавируса больше 100 организаций. Дезинфекция проводится не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных районах: в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/775857" frameborder="0"></iframe> Военные из ЦВО обрабатывают интернаты в Свердловской области от коронавируса.Видео: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU