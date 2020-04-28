2020-04-28T08:30:49+03:00
Общество

Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров

За день они потратили 60 тонн дезраствора
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
Изменить размер текста:

Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО в понедельник, 27 апреля, провели в Свердловской области дезинфекцию 34 соцобъектов, включая интернаты и пансионаты для детей и пенсионеров. Военные за день израсходовали 60 тонн дезраствора.

- К работам были привлечены 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, ранее мы рассказывали, что свердловские военные планируют обработать от коронавируса больше 100 организаций. Дезинфекция проводится не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных районах: в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском.

Военные из ЦВО обрабатывают интернаты в Свердловской области от коронавируса.Видео: пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Состояли на учете у психиатра и невропатолога: на Урале у 12 водителей забрали права
Видели на Урале: следователи ищут подростка из Тверской области с красной родинкой над бровью
Больше никаких бумажек в ящике: уральцы смогут получать уведомления о пришедшей посылке по СМС
Приставы лишили на две недели жителей Екатеринбурга «Веры»
Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров
Юрист переписал помещение в центре Екатеринбурга на родственника и украл 40 миллионов
Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллиона
Пробит бензобак: в Екатеринбурге фура протаранила трамвай
У пяти свердловчан зафиксирован клещевой энцефалит
В Росавиации рассказали, когда привезут домой уральцев, застрявших в Таджикистане из-за коронавируса
Тушили шесть бригад: на Урале вспыхнул заброшенный двухэтажный дом
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях
Главный санврач Свердловской области: пик заражения коронавирусом еще не пройден
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет
Свердловский губернатор посоветовал уральцам провести летний отпуск дома