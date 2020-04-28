28 Апр 2020 2020-04-28T08:08:45+03:00

Юрист переписал помещение в центре Екатеринбурга на родственника и украл 40 миллионов Фото: Олег ЗОЛОТО

На него завели уголовное дело и отправили его под суд

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В Екатеринбурге под суд отправили уроженца Пермского края, юриста, которого обвиняют в мошенничестве с недвижимостью и отмывании денег. С апреля 2017-го по январь 2018 года он, используя фиктивный договор купли-продажи, а также выданную на его имя доверенность, переписал нежилое помещение на Вайнера на своего родственника, который ничего об этом не знал.

- После чего он зарегистрировал фиктивный договор купли-продажи в уполномоченном органе, осуществляющем госрегистрацию прав на недвижимое имущество, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Своими действиями он причинил ущерб собственнику на 40,4 миллиона рублей.

После этого юрист подготовил фиктивный договор купли-продажи, согласно которому якобы перекупил помещение на Вайнера у родственника. При этом деньги он фактически не выплатил. Потом он решил похитить еще 52 миллиона, но не успел – его поймала полиция.

Уголовное дело, заведенное на него, направлено в Ленинский суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU