2020-04-28T07:39:00+03:00
Общество

Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллиона

В городе их будет больше 180 тысяч штук
Мария Трапезникова
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Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллионаКо Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Нижнего Тагила ко Дню Победы высадит в городе больше 180 тысяч различных цветов. Подрядчики посадят бархатцы, однолетние георгины и флоксы, настурции и петуньи. Первые вазоны появятся в центральной части к 9 мая. Остальные общественные территории украсят к июню. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка трех миллионов рублей.

- До 25 мая специалисты подрядной организации займутся очисткой цветников и вазонов от мусора и подготовкой почвы под посадку. Там, где необходимо, будет осуществлена подсыпка и выравнивание земли, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагиле. – В общей сложности, цветы будут высажены на территории площадью в шесть тысяч «квадратов».

Согласно контракту, подрядчики не только будут проводить подкормку, полив, прополку и рыхление почвы в цветниках, но и дополнительно посадят цветочную рассаду, если вдруг испортится погода или рассаду попросту украдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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