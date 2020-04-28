Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллиона
Мэрия Нижнего Тагила ко Дню Победы высадит в городе больше 180 тысяч различных цветов. Подрядчики посадят бархатцы, однолетние георгины и флоксы, настурции и петуньи. Первые вазоны появятся в центральной части к 9 мая. Остальные общественные территории украсят к июню. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка трех миллионов рублей.
- До 25 мая специалисты подрядной организации займутся очисткой цветников и вазонов от мусора и подготовкой почвы под посадку. Там, где необходимо, будет осуществлена подсыпка и выравнивание земли, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагиле. – В общей сложности, цветы будут высажены на территории площадью в шесть тысяч «квадратов».
Согласно контракту, подрядчики не только будут проводить подкормку, полив, прополку и рыхление почвы в цветниках, но и дополнительно посадят цветочную рассаду, если вдруг испортится погода или рассаду попросту украдут.
ИСТОЧНИК KP.RU