Пробит бензобак: в Екатеринбурге фура протаранила трамвай

28 Апр 2020 2020-04-28T07:08:18+03:00

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, ТТУ, спасатели и медики

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Сегодня утром, 28 апреля, на перекрестке улиц Блюхера – Раевского в Екатеринбурге произошла серьезная авария. Прямо на трамвайных путях застряла фура, которая протаранила заднюю часть трамвая.

Как рассказывают очевидцы происшествия, у грузовика пробит бензобак. На месте работают две реанимации, специалисты ТТУ, спасатели и полицейские. Женщину, которая управляла трамваем, увезли в больницу.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

«КП-Екатеринбург» запросил комментарии о ДТП в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Нам обещали ответить в ближайшее время. Вместе с тем, согласно данным «Яндекс.Карт», движение машин встало с моста по улице Проезжей и до перекрестка Блюхера – Раевского, а также до перекрестка Блюхера – Данилы Зверева.

Фото: "Яндекс.Карты"

- Прибывшие на место спасатели для предотвращения возгорания автомобиля произвели отключение клемм аккумулятора и смыв топлива с проезжей части. К ликвидации последствий ДТП привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU