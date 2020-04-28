У пяти свердловчан зафиксирован клещевой энцефалит
По данным регионального Роспотребнадзора на 27 апреля, клещи покусали 2 098 свердловчан, из них 616 детей до 17 лет. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года – тогда было зафиксировано 930 случаев.
- Случаи зарегистрировано в 56 муниципальных образованиях Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших – в Слободо-Туринском, Тугулымском, Пышминском районах, Камышлове, Таборинском районе, Верхотурье, Ирбите, Байкаловском районе, Каменске-Уральском, Березовском, Рефтинском, Алапаевске и Талице, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге клещи покусали 777 человек, в том числе 187 детей. С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» в больницы обратились пять человек (в том числе трое детей) и четыре человека (включая трех детей) с диагнозом «клещевой боррелиоз».
В этом году на территории Свердловской области запланировано проведение санобработки на площади в 12 200 гектаров. В Екатеринбурге обрабатывать парки и скверы уже начали.
ИСТОЧНИК KP.RU