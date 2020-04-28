В Росавиации рассказали, когда привезут домой уральцев, застрявших в Таджикистане из-за коронавируса
Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за границы. Согласно ему, жителей Свердловской области и Сургута вернут домой из Душанбе 30 апреля. Спецрейс организуют «Уральские авиалинии».
- Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает Оперативный штаб Правительства РФ по борьбе с коронавирусом, - отметили в Росавиации.
Всего в Россию за последний месяц, с 20 марта по 26 апреля, вернулись 172 199 человек. А за прошедшую неделю был выполнен 21 вывозной рейс, домой вернулись 2 875 россиян. За апрель в Свердловскую область также приземлилось несколько эвакуационных рейсов. «Уральские авиалинии» привезли домой уральцев из ОАЭ, Таиланда, Турции и Индии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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