2020-04-28T06:04:30+03:00
Происшествия

Тушили шесть бригад: на Урале вспыхнул заброшенный двухэтажный дом

Огонь удалось потушить только через час
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Асбесте произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 01:07 о том, что на улице Гоголя загорелся двухэтажный заброшенный дом. На место направили шесть бригад из 16 спасателей.

- На площади в 30 квадратных метров огонь уничтожил: стены, пол и чердачное перекрытие, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар удалось потушить только через час. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили к 04:30. К счастью, никто в огне не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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