ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T21:08:11+03:00

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Лизинг становится все более востребованным инструментом в ж/д отрасли в период кризиса. Об этом в рамках доклада на транспортном форуме «Подвижной состав: производство, эксплуатация, ремонт» рассказала управляющий директор по лизингу подвижного состава ВТБ Лизинг Оксана Ивановская.

В ситуации, когда необходимо сохранить устойчивость в условиях турбулентности на фоне снижающихся доходов, ж/д операторы ищут дополнительные способы эффективного управления расходами. В этой ситуации лизинговые инструменты могут стать той самой точкой опорой, которая позволит не останавливать бизнес, а в перспективе нарастить его быстрее конкурентов за счет дополнительной ликвидности ресурсов.

«При привлечении денег в кризис на первый план выходят такие параметры, как возможность гибкого графика платежей с учетом сезонности и других особенностей бизнеса, длительный срок финансирования для снижения расходов в моменте, а также возможность оптимизировать налоги. По сравнению с другими инструментами финансирования лизинг дает больше всего таких возможностей и, в отличие от кредита, не ложится в долг предприятия. Но мы пока что видим низкий уровень информационно-правовой просвещенности клиентов в отношении лизинга», - отметила Оксана Ивановская.

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) предлагает вагоны в лизинг на срок 5,7,10,12 и даже 15 лет. Компания всегда старается найти баланс между своими возможностями и потребностями клиента и подстроиться под его бизнес-процесс, предлагая сезонный график платежей или гибкость в графике, который ложится на налоговый учет, что снимает избыточную платежную нагрузку на оператора. Кроме того, компания индивидуально подходит к финансовому участию клиента в лизинге, исходя из текущей конъюнктуры и финансового состояния клиента.

«За счет налогового эффекта эффективная ставка по лизингу меньше, чем по кредиту более чем на 1,5%. График платежей может быть подстроен под нужды бизнеса клиента. Кроме того, если у компании есть собственный парк, а ей срочно нужны деньги, можно реализовать сделку возвратного лизинга: лизинговая компания выкупит вагоны, а клиент не только получит требуемую сумму, но и снизит налогооблагаемую базу. Если у оператора есть вагоны в кредите, можно рассмотреть путь рефинансирования парка через лизинг. Это может дать, во-первых, снижение процентной ставки. Например, если кредит был получен более трех лет назад, ставки были существенно выше. Во-вторых, можно сэкономить на налогах и графике платежей. Например, для вагона стоимостью 2,5 млн р. без НДС на графике 10 лет снижение ставки фондирования на 1% в расчете по лизингу дает экономию приблизительно 50 рублей вагон/сутки. При этом за последние 5 лет ключевая ставка снизилась с 14% до 5,5%, это существенная разница», - пояснила Оксана Ивановская.

Таким образом, лизинг помогает уменьшить стоимость фондирования, оптимизировать налоги и гармонизировать график платежей с доходной базой, а также одновременно достичь противоречивых целей – минимизировать участие собственными средствами и сократить долг на балансе или за балансом.

ВТБ Лизинг уже несколько лет практикует финансовую инженерию, в которой задействован и лизингополучатель, и грузовладелец. В результате такого партнерства все стороны получают для себя наилучшие условия: для оператора это денежный поток и объем грузов, для грузовладельца - постоянный вывоз своей грузовой базы по приемлемой цене, а лизинговая компания получает надежную финансовую конструкцию, которая гарантирует устойчивость бизнеса клиента.

«Мы не считаем, что кризис – это повод, чтобы останавливаться. Несмотря на текущие условия мы видим драйверы развития в ж/д сегменте. Это и необходимость в обновлении маневровой локомотивной тяги, и развитие перевозок в танк-контейнерах, и потребность рынка в рефинансировании б/у парка, а также актуальность операционной аренды, которая всегда активно выходит на первый план в такие периоды», - резюмировала Оксана Ивановская.

ИСТОЧНИК KP.RU