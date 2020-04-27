2020-04-27T19:43:45+03:00
Общество

Главный санврач Свердловской области: пик заражения коронавирусом еще не пройден

Пока количество заболевших в регионе будет только расти
Алина СУРИНА
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Сейчас в регионе ежедневно выявляется все больше случаев заболевания коронавирусомСейчас в регионе ежедневно выявляется все больше случаев заболевания коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пик заражения коронавирусом еще пройден. Пока количество заболевших в регионе будет только расти. Об этом рассказал сегодня на брифинге по ситуации с коронавирусом главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

- Пока, к сожалению, мы не достигли вершины, и подъем будет продолжаться, - сказал Дмитрий Козловских.

По славам главного санврача Урала, инфекция развивается по своим законам, и санитарные врачи прогнозировали такое развитие. Сейчас в регионе ежедневно выявляется все больше случаев заболевания коронавирусом. Но при этом значительно выросла мощность лабораторий - каждые сутки проводится уже больше 3 тысяч исследований. Сегодня, например, региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 3 426 исследований проб на коронавирус, проведенных за минувшие сутки.

Как рассказал Дмитрий Козловских, сейчас 60% выявленных случаев инфицирования - это контактные с заболевшими. На брифинге отметили ,что сейчас особое внимание уделяют уральцам старше 65 лет, то есть каждому пятому жителю региона. Им особенно рекомендуется соблюдать ограничения и стараться не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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