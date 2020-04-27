27 Апр 2020 2020-04-27T19:16:08+03:00

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На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет. Машина съехала с проезжей части из-за другого автомобиля, создавшего помеху. Авария произошла на 15 километре трассы в 17:35.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Водитель автомашины Ford Kuga при перестроении влево создал помеху водителю автомашины Mercedes CLS500, который потерял управление и допустил наезд на препятствие с последующим съездом с проезжей части дороги, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Двух мужчин - водителя и пассажира Mercedes увезли с ушибами и переломами в ГКБ № 23.

ДТП на Серовском тракте.Видео: Игнат, Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU