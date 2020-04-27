На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет
На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет. Машина съехала с проезжей части из-за другого автомобиля, создавшего помеху. Авария произошла на 15 километре трассы в 17:35.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
- Водитель автомашины Ford Kuga при перестроении влево создал помеху водителю автомашины Mercedes CLS500, который потерял управление и допустил наезд на препятствие с последующим съездом с проезжей части дороги, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Двух мужчин - водителя и пассажира Mercedes увезли с ушибами и переломами в ГКБ № 23.
ДТП на Серовском тракте.Видео: Игнат, Инцидент Екатеринбург
ИСТОЧНИК KP.RU