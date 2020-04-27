Корпус общежития УОМЗ после госпитализации одного из жильцов с коронавирусом поместили на карантин

27 Апр 2020 2020-04-27T17:47:49+03:00

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Корпус общежития Уральского оптико-механического завода после госпитализации одного из жильцов поместили на карантин. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 10 жильцов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор провел в здании общежития все противоэпидемические мероприятия, включающие дезинфекцию. Как «КП-Екатеринбург» рассказал источник, УОМЗ продолжает работать в обычном режиме. На предприятии усилили санитарный контроль. До работы не допускают только тех сотрудников, которые живут в общежитии.

ИСТОЧНИК KP.RU