2020-04-27T17:21:06+03:00
Общество

Какие профессии будут популярны после пандемии коронавируса

Часть профессий уйдет в прошлое, но их сменят другие
Лев ИСТОМИН
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Учитель роботов - одна из профессий будущегоУчитель роботов - одна из профессий будущегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса и развитие общества и технологий вычеркнут из разряда актуальных часть современных профессий. Но их сменят новые профессии, которые сейчас кажутся необычными.

В список перспективных профессий попали IT-медик, консультант по здоровой старости, проектировщик 3D-печати в строительной отрасли, следователь по преступлениям в интернете, учитель роботов, всего около 200 профессий, пишет NEWS.ru.

В будущем люди не будут ограничиваться освоением одной профессии. Так, к примеру, раньше тракторист мог ограничиться вождением и ремонтом своей техники. Сегодня ему нужно разбираться в электронных картах, знать основы спутниковой навигации. Через несколько лет и этого будет мало: трактористу нужно будет уметь управлять беспилотными машинами, и уметь правильно программировать задачи для техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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