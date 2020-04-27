2020-04-27T17:01:24+03:00
Общество

В Госдуме предложили давать целевые субсидии храмам

Деньги пойдут на средства защиты в период пандемии коронавируса
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На содержание любого храма уходят немалые средстваНа содержание любого храма уходят немалые средстваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Госдуме поддержали идею выдачи пропусков священнослужителям Русской православной церкви для того, чтобы они во время периода самоизоляции могли свободно передвигаться оп регионам страны.

По мнению председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, сам характер работы священников предполагает поездки, в том числе и на дальние расстояния. Кроме этого, депутат заявил, что религиозные организации в России нужно поддержать материально, пишет NEWS.ru.

В качестве мер поддержки Сергей Гаврилов назвал каникулы по уплате коммунальных платежей, возможность брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам храмов, а также выдачу целевых субсидий на средства защиты в период коронавирусной эпидемии – масок, средств безопасности и дезинфекции.

Инициатива по выдаче пропусков священникам принадлежит депутату Госдумы Виталию Милонову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях
Главный санврач Свердловской области: пик заражения коронавирусом еще не пройден
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет
Свердловский губернатор посоветовал уральцам провести летний отпуск дома
Корпус общежития УОМЗ после госпитализации одного из жильцов с коронавирусом поместили на карантин
Какие профессии будут популярны после пандемии коронавируса
Как оформить заявление на выплату самозанятым: рассказывает Свердловский фонд поддержки предпринимательства
В Госдуме предложили давать целевые субсидии храмам
В Екатеринбурге проверили транспорт из-за заболевшего коронавирусом сотрудника «Гортранса»
«Требовали разрешить смартфоны»: в Екатеринбурге полиция поймала мигрантов, пытавшихся сбежать из центра временного содержания
Пустят ли екатеринбуржцев на кладбища в Радоницу: отвечает мэр Выскоинский
Свердловская область лидирует по числу пациентов с коронавирусом в УрФО
«Оттащили тело в поле, а машину угнали»: на Урале поймали двух пассажиров, до смерти избивших таксиста
Свердловские поселки заваливают негабаритным мусором: когда его уберут
За сутки медики проверили на коронавирус три тысячи свердловчан
Двутавры ЕВРАЗ НТМК используются для строительства Технопарка Сбербанка в Сколково
Как организовать рабочее место школьника дома: отвечает свердловский Роспотребнадзор
В майские праздники на свердловских трассах ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей
С начала самоизоляции на Урале произошло 12 «пьяных» ДТП
«Награда пала»: умерла лошадь, которую спасали екатеринбуржцы после страшного пожара в конюшне
Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до середины мая
«На устранение недочетов – один день»: в больницах Свердловской области не хватает оборудования для лечения пациентов с коронавирусом
В Артемовском свердловские власти к 9 Мая отреставрируют сквер Победы
«Ребенок в коме»: в Екатеринбурге двухлетний малыш выпал из окна, когда его мама спала