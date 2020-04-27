В Госдуме предложили давать целевые субсидии храмам

27 Апр 2020 2020-04-27T17:01:24+03:00

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В Госдуме поддержали идею выдачи пропусков священнослужителям Русской православной церкви для того, чтобы они во время периода самоизоляции могли свободно передвигаться оп регионам страны.

По мнению председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, сам характер работы священников предполагает поездки, в том числе и на дальние расстояния. Кроме этого, депутат заявил, что религиозные организации в России нужно поддержать материально, пишет NEWS.ru.

В качестве мер поддержки Сергей Гаврилов назвал каникулы по уплате коммунальных платежей, возможность брать беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам храмов, а также выдачу целевых субсидий на средства защиты в период коронавирусной эпидемии – масок, средств безопасности и дезинфекции.

Инициатива по выдаче пропусков священникам принадлежит депутату Госдумы Виталию Милонову.

ИСТОЧНИК KP.RU