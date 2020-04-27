2020-04-27T18:08:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге проверили транспорт из-за заболевшего коронавирусом сотрудника «Гортранса»

В транспорте были взяты пробы на коронавирус
Алина СУРИНА
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Часть работников автобусного парка, у которых есть подозрение на коронавирус, после обследования отправили в больницуЧасть работников автобусного парка, у которых есть подозрение на коронавирус, после обследования отправили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге проверили транспорт из-за заболевшего коронавирусом сотрудника «Гортранса». В транспорте были взяты пробы на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Проверку провели после того, как в пятницу были изолированы все сотрудники автобусного парка № 3, которые контактировали с заболевшим COVID-19 работником. Часть сотрудников, у которых есть подозрение на коронавирус, после обследования отправили в больницу.

После проверки Роспотребнадзор сообщил, что никаких патогенов в общественном транспорте города не обнаружено. Также глава города сегодня рассказал, что помещение части сотрудников «Гортранса» на изоляцию и в больницу не должны повлиять на работу общественного транспорта.

- Ситуация в АП-3 находится под постоянным контролем. На данный момент резерв персонала есть. Мы еще дополнительно формируем резервы водителей и кондукторов, и в случае необходимости будем использовать эти резервы, - рассказал Александр Высокинский.

Сейчас на маршрутах общественного транспорта работают новые кондуктора и водители. Они в обязательном порядке перед выходом на линию проходят проверку температуры и общего состояния, под роспись получают маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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