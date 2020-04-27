2020-04-27T16:22:03+03:00
Происшествия

«Требовали разрешить смартфоны»: в Екатеринбурге полиция поймала мигрантов, пытавшихся сбежать из центра временного содержания

На место ЧП приезжали начальник городской полиции, прокурор города, а также уполномоченный по правам человека
Евгений Стоянов
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Несостоявшиеся беглецы имели проблемы с закономНесостоявшиеся беглецы имели проблемы с закономФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из центра временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу, расположенного на улице Горнистов, попытались сбежать четверо выходцев из Средней Азии. Но полицейским удалось предотвратить попытку побега.

Как рассказал «КП» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожный сигнал о попытке нарушения режима поступил в отдел полиции №6 УМВД Екатеринбурга в 12:25.

После этого на территорию Центра приехала целая делегация, состоящая из руководителей различных служб. Среди них начальник управления по вопросам миграции регионального полицейского главка Ольга Петрова, начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, прокурор города Светлана Кузнецова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие должностные лица.

- Представители МВД установили, что таким необычным способом внимание к своим персонам решили привлечь несколько нарушителей. Среди них молодой человек по имени Санде 1995 года рождения, ранее судимый по части второй статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и подлежащий выдворению из нашей страны по решению Верх-Исетского суда Екатеринбурга. Также молодой человек по имени Вадим, 1988 года рождения, судимый за преступления, связанные с наркотиками, и также подлежащий депортации. Гражданин Жафур, 1998 года рождения, ранее судимый по статье 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подлежащий депортации. И мужчина по имени Вахид, 1991 года рождения, также подлежащий депортации, - рассказал Валерий Горелых.

По его словам, несостоявшиеся беглецы нанесли себе различные травмы. Полицейские вызвали им врачей. Неотложка оказала необходимую помощь. Одного из молодых людей пришлось увезти в больницу, но вскоре его вернули обратно в Центр временного содержания иностранных граждан.

- Нарушители требовали, чтобы их отправили на историческую родину и разрешили им пользоваться современными гаджетами, чтобы они по видеосвязи могли общаться с родными в других государствах. Отмечу, что пользоваться телефонами в этом учреждении по принципу, когда и с кем хочу, запрещено. Это делается только под контролем персонала учреждения в установленном порядке, - рассказал полковник Горелых.

Он уточнил, что сейчас по факту произошедшего идет проверка. По ее итогам будет принято обоснованное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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