2020-04-27T15:48:39+03:00
Общество

Пустят ли екатеринбуржцев на кладбища в Радоницу: отвечает мэр Выскоинский

Вице-губернатор Павел Креков отметил, что у полиции нет задачи штрафовать всех тех, кто все же придет к могилам
Олег ГАЛИМОВ
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Вице-губернатор Павел Креков отметил, что у полиции нет задачи штрафовать всех тех, кто все же придет к могиламВице-губернатор Павел Креков отметил, что у полиции нет задачи штрафовать всех тех, кто все же придет к могиламФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 28 апреля, в Екатеринбурге ограничат посещения кладбищ. Об этом рассказал мэр уралськой столицы Александр Высокинский.

- Кладбища в Екатеринбурге закрыты, работают только для захоронения. Транспорт в этот день будет ходить в обычном режиме. Мы крупный город, у нас непростая ситуация, и я прошу горожан: давайте съездим к родным и близким после того, как все закончится, - посоветовал градоначальник.

Вице-губернатор Павел Креков отметил, что у полиции нет задачи штрафовать всех тех, кто все же придет к могилам.

- Главное — объяснять людям и предупреждать их. Физически невозможно закрыть кладбища, поэтому мы усилим разъяснительную работу, - добавил Креков.

Татьяна Мерзлякова.

О том, как встречать Радоницу, вы можете прочитать в нашем материале. Напомним, что с 1 мая в Свердловской области начнет действовать обязательный масочный режим. Кроме того, врачи НИИ ОММ собирают подписи в петицию в защиту учреждения, чтобы его не передали на работу с пациентами с COVID-19.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Выписано еще 9 человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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