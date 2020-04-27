2020-04-27T15:42:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Свердловская область лидирует по числу пациентов с коронавирусом в УрФО

В регионе зарегистрировано 395 случаев COVID-19
Лев ИСТОМИН
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Число заболевших в регионах УрФО пока не снижаетсяЧисло заболевших в регионах УрФО пока не снижаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 27 апреля, полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Оказалось, что больницы Свердловской области оказались не готовы к приему большого количества пациентов, после чего Цуканов дал сутки на исправление ситуации.

На совещании были озвучены цифры по числу заболевших коронавирусом в регионах УрФО на сегодняшний день. На первом месте оказалась Свердловская область – 395 случаев, далее идет Тюменская область – 386 случаев, далее идут Ямал – 375 случаев, Челябинская область – 368 случев, Югра – 274 случая и Курганская область – 30 случаев.

Как рынок труда в Свердловской области переживает пандемию коронавируса

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За время пандемии COVID-19 в Федеральном округе от вируса скончались 6 человек (в Свердловской области – 1), с подозрением на коронавирус госпитализированы 739 человек, 284 пациента вылечились от болезни и отправлены домой. Под наблюдением остаются больше 28 тысяч человек, из них 878 человек – в обсерваторах. Речь о тех, кто прибыл на Урал из Москвы, Санкт-Петербурга и других стран.

Доля УрФО в составе всей страны по количеству заболевших составляет всего 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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