«Оттащили тело в поле, а машину угнали»: на Урале поймали двух пассажиров, до смерти избивших таксиста

27 Апр 2020 2020-04-27T15:01:14+03:00

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В Камышловском районе Свердловской области на двух жителей Екатеринбурга и Туринска завели уголовное дело за избиение таксиста, который впоследствии скончался. Ночью 20 апреля они, ранее судимые и работающие грузчиком и разнорабочим, будучи очень пьяными, сели в такси, попросив довезти их до поселка Октябрьский.

- Они попросили водителя машины остановиться на 121-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» в Камышловском районе, после чего напали на таксиста. Они избили его руками и ногами, в результате чего он получил травмы, от которых вскоре погиб, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

После этого они угнали машину и выбросили ее в лесу. Как добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, тело убитого таксиста обнаружили в 100 метрах от трассы, в поле.

- Остаться безнаказанными налетчикам не удалось благодаря оперативно и грамотно сработавшим представителям МВД из областного полицейского главка и уголовного розыска Туринска, - добавил Горелых. – Угнанную машину полицейские обнаружили в лесном массиве на озере Шанхай, со следами пожара внутри салона. Душегубы таким образом хотели, что называется, замести следы, но у них это не вышло.

Сейчас следователи и полицейские собирают доказательства вины молодых людей. До решения суда их отправили под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU