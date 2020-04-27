Свердловские поселки заваливают негабаритным мусором: когда его уберут

27 Апр 2020 2020-04-27T15:22:03+03:00

Лишний мусор можно сжечь в огороде, но его тащат на площадку. Фото: читатель КП

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В Екатеринбурге рядом с каждой контейнерной площадкой есть специальное место, где жильцы ближайших домов оставляют негабаритный мусор. Позже его вывозят на специальных автомобилях. Речь идет о старой мебели, сломанных велосипедах и других старых вещах.

В небольших населенных пунктах Свердловской области ситуация с вывозом отходов, которые складывают рядом с контейнерами, хуже. Дело в том, что региональный оператор не обязан вывозить такие отходы. Но как быть: ведь люди платят за вывоз и имеют право на чистоту у контейнерных баков.

Фото: читатель КП

Эта проблема коснулась жителей поселка Баранчинский с населением в 10 тысяч человек, что в 37 километрах от Нижнего Тагила. Осенью 2019 года здесь установили несколько новых контейнерных площадок. Часть из них – возле огородов местных жителей. Зимой здесь все было нормально, а весной, когда растаял снег, оттаял и мусор, который скопился у контейнеров. Сюда местные жители потащили и свежий хлам из огородов. Вот только пока его никто не убирает.

- С наступлением весны в городах и поселках многие приступили к подготовке зеленых насаждений к летнему сезону. Освобождать растения от лишних веток и придавать им красивую форму – это полезно и хорошо. Но, как уже неоднократно отмечал региональный оператор, обрезь веток или даже стволов деревьев – это другой вид отходов, не относящийся к твердым коммунальным, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального оператора «Рифей», в ведении которого находится поселок Баранчинский. - Правильным будет утилизировать такой мусор самостоятельно. Владельцам домов в частном секторе или садовых участков необходимо обратиться к специализированной организации, которые смогут вывезти или утилизировать обрезь.

На улице Революции площадка также не прибрана. Фото: читатель КП

При этом регоператор пообещал вывезти старый мусор, в числе которого и обрезанные ветки.

- Региональный оператор, стремясь не допустить захламления контейнерных площадок, взял на себя работу по вывозу спиленных веток и деревьев, которые уже успели попасть «не по адресу». Руководством компании решается вопрос о дальнейшей утилизации этих отходов в соответствии с законодательством, - уточняют в пресс-службе «Рифея».

«Комсомолка» будет держать ситуацию на контроле.

За зиму здесь скопилось много лишнего мусора. Фото: читатель КП

ИСТОЧНИК KP.RU