За сутки медики проверили на коронавирус три тысячи свердловчан

27 Апр 2020 2020-04-27T14:47:28+03:00

Всего же с начала февраля было обследовано больше 70 тысяч человек

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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 27 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 3 426 исследований проб на коронавирус. Напомним, анализы берут у тех, у кого для этого есть показатели: недавняя поездка заграницу, контакт с уже зараженными или симптомы ОРВИ или пневмонии.

- За минувшие сутки медики обследовали 3 003 человека. Всего же с начала февраля специалисты провели 79 101 исследование и обследовали 70 357 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 454 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 97 человек. Состояние 17-ти пациентов оценивается как тяжелое, 73 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU