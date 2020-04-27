Двутавры ЕВРАЗ НТМК используются для строительства Технопарка Сбербанка в Сколково

27 Апр 2020 2020-04-27T14:41:14+03:00

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Более 5,4 тыс. т горячекатаного двутавра ЕВРАЗ НТМК отгружено на строительство Технопарка Сбербанка в Сколково. Поставки произведены трейдинговой компанией ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ).

Для возведения основных конструкций технопарка изготовлена балка классом прочности С355 с повышенными эксплуатационными свойствами. Прокат в конструкциях имеют толщину полки свыше 20 мм, что гарантирует его высокую прочность и надежность.

Балка ЕВРАЗ НТМК

«Очень важно, что двутавры ЕВРАЗ НТМК востребованы в реализации таких передовых строительных проектов, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев. - Мы готовы поставлять металлопрокат высокого качества с учетом требований клиентов».

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК выпускают более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности. Этот металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла.

Технопарк Сбербанка - это современная многофункциональная площадка для реализации инновационных проектов банка. Здание Технопарка станет новым архитектурным символом инновационного центра "Сколково" и одним из знаковых и уникальных проектов в России, созданным по архитектурной концепции всемирно известного британского бюро Zaha Hadid Architects. Объект подлежит экологической сертификации по уровню Silver (или выше) согласно "зеленому" стандарту LEED, что означает внедрение передовых и энергосберегающих технологий.